Me despido de mi casa, @bocajrsOficial, estos dos últimos años y medio han sido maravillosos, me han dejado grandes amigos, momentos inolvidables, y el honor de haber defendido el escudo del club más grande de America. Fue un sueño para mi! Quiero agradecer a directivos, empleados, cuerpo técnico, compañeros y a toda la FAMILIA XENEIZE por apoyarme siempre, Feliz por haber vestido estos colores 💛💙..!! No es un adiós, es un hasta luego. Vamos los Xeneizes! @wilkpo 🇨🇴 🙏🏽..!