La nutrición y su logística, que hoy tiene como enemigo a la desinformación que surge en las redes sociales, creció muchísimo en la última década. "Antes el jugador que volvía después del receso no lo hacía en el mejor estado físico, volvía muy pasado en peso porque no había tanta responsabilidad. Ahora saben que si no se cuidan en ese aspecto, lo sienten", cuenta.