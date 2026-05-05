Así cambia la estrategia de EEUU contra los cárteles mexicanos en 2026: las 10 claves de la nueva ofensiva

EEUU dio a conocer su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Este lunes 4 de mayo, la Casa Blanca reveló la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (National Drug Control Strategy 2026), un documento que marca un antes y un después en la política antidrogas de Estados Unidos.

Por primera vez luego de su designación en febrero de 2025, el gobierno estadounidense cataloga a los cárteles mexicanos más peligrosos como organizaciones terroristas extranjeras y declara oficialmente al fentanilo y sus precursores como “armas de destrucción masiva”.

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Esta nueva estrategia anuncia el fin de las políticas reactivas y fragmentadas para dar paso a una ofensiva coordinada, con sanciones económicas, controles internacionales y una presión diplomática inédita hacia países como México, China e India.

El documento, de más de cien páginas, dedica varios capítulos a México y su papel en la cadena global del narcotráfico. Reconoce que en la última década, la frontera común se ha convertido en el epicentro del tráfico de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas —un flujo que según Washington, ya es una de las principales amenazas a su seguridad nacional.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Para contextualizar, EEUU contabilizó más de 100 mil muertes por sobredosis al año durante el pico de la crisis, y aunque las cifras bajaron levemente en 2025, el fentanilo y otras drogas siguen siendo el principal factor del problema. En este escenario, el nuevo plan busca atacar a los cárteles “con todas las armas del Estado norteamericano”: desde operaciones de inteligencia y control financiero, hasta la exigencia de resultados concretos al gobierno mexicano.

¿Qué implica este cambio de paradigma para México? ¿De qué manera transforma la relación bilateral? ¿Qué acciones concretas incluye la “nueva guerra contra los cárteles”? Aquí están las 10 claves que resumen los ejes centrales del nuevo enfoque de Washington —y lo que significan para los cárteles, el gobierno mexicano, la frontera y la sociedad binacional.

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1. Cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras

El CJNG y el CDS son las dos organizaciones más peligrosas de México, según la DEA. Imagen: Infobae México

La estrategia nacional de control de drogas de la Casa Blanca para 2026 establece explícitamente que los cárteles más violentos e influyentes en el tráfico de drogas —incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— han sido formalmente designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (“Foreign Terrorist Organizations”, FTO).

Esto habilita a Estados Unidos a utilizar leyes y herramientas legales relacionadas con el combate al terrorismo, y no solo las típicas de combate al crimen organizado. Específicamente permite:

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Usar estatutos sobre apoyo material al terrorismo

Ampliar posibilidades de extradición de miembros y colaboradores.

Congelar activos financieros asociados a cárteles y personas relacionadas.

Perseguir y enjuiciar a colaboradores y facilitadores bajo cargos similares a los usados contra grupos extremistas internacionales.

Esta designación permite a agencias estadounidenses justificar y llevar a cabo operaciones más agresivas —incluso fuera del territorio de EEUU—. Al mismo tiempo, se incrementa la presión sobre el gobierno mexicano para que coopere en la captura y extradición de líderes y colaboradores. Si el gobierno mexicano no coopera, se deja abierta la puerta para sanciones políticas, económicas o incluso la justificación de acciones unilaterales.

2. El fentanilo como “arma de destrucción masiva”

El dinero vinculado al tráfico de fentanilo circula entre México, Estados Unidos y China a través de empresas fachada, cuentas personales y estructuras financieras transnacionales que sostienen la economía ilegal de los cárteles. (Anayeli Tapia/Infobae)

El plan presidencial, por primera vez, cataloga al fentanilo y sus precursores químicos como armas de destrucción masiva (“Weapons of Mass Destruction”/WMD).

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El documento establece se permitirá una respuesta más agresiva y multidimensional (política, criminal y militar) contra su producción, tráfico y distribución.

3. De la contención pasiva a la ofensiva total

(Infobae-Itzallana)

La nueva Estrategia Nacional sentencia el “fin de la era de la contención” respecto al tráfico de drogas y sitúa a México en el centro de sus acciones. El documento enfatiza que las políticas reactivas y centradas solo en frenar el ingreso de drogas (por ejemplo, a través de la contención en la frontera) han fracasado ante la crisis de opioides sintéticos, particularmente el fentanilo.

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En respuesta, se anuncia una transición hacia una política ofensiva, activa y coordinada en todo el gobierno para “cazar” cárteles y desmantelar laboratorios, rutas y redes criminales, ya sea en territorio estadounidense o extranjero.

Además, la estrategia marca como prioritario desmantelar la infraestructura logística, financiera y digital de las organizaciones criminales, con la mira puesta especialmente en los cárteles que operan a ambos lados de la frontera.

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4. Control global de precursores: foco en China, India y México

Al menos una empresa china se anuncia en sitios web para facilitar su venta de precursores químicos al Cártel de Sinaloa. (Infobae México/Jovani Pérez)

El nuevo plan eleva la presión sobre China, India y México, exhortando a estos países a reforzar el control y regulación de industrias químicas y farmacéuticas que abastecen de precursores para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo y metanfetamina.

La nueva estrategia, impulsada por la Administración Trump, exige a los gobiernos asiáticos y latinoamericanos asumir mayor responsabilidad por la falta de acciones contundentes para combatir la exportación ilícita de precursores. Estados Unidos advierte que tomará “todas las medidas necesarias” para exigir resultados y, de ser necesario, implementará sanciones financieras y comerciales a compañías y personas, tanto extranjeras como nacionales, que faciliten el tráfico ilegal.

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El documento señala que China impulsa la exportación de precursores de fentanilo, mientras India podría convertirse en nuevo proveedor si no refuerza sus controles. México, en tanto, es identificado como punto clave donde se procesan estas sustancias antes de su ingreso ilegal a Estados Unidos.

5. Sanciones a empresas, operadores y funcionarios dentro y fuera de México

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, sentenciado en EEUU por sus nexos con el Cártel de Sinaloa. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

En el documento, la administración estadounidense anuncia medidas más severas contra cualquier persona física, empresa o funcionario —sin importar su nacionalidad— que facilite la logística, el lavado de dinero, transporte, protección o cualquier actividad vinculada al comercio ilegal de drogas hacia Estados Unidos.

Según el documento, las sanciones incluyen el bloqueo de cuentas bancarias, la prohibición para operar en territorio estadounidense y procesos legales extraterritoriales. Estas acciones no se limitarán únicamente a los cárteles de la droga, sino que alcanzarán a laboratorios, empresas de mensajería, brokers, transportistas, farmacéuticas y funcionarios públicos que, ya sea por complicidad directa o negligencia, permitan el tránsito y blanqueo de capitales asociados al narcotráfico.

6. Fortalecimiento de la frontera con México

Aumentarán uso de tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa Blanca propone un contundente refuerzo de la frontera con México como eje estratégico en la lucha contra el tráfico ilegal de fentanilo y otras sustancias. El documento establece la expansión de la infraestructura física con más kilómetros de muro, así como la instalación de torres de vigilancia, modernos sensores, drones y sistemas de inspección no intrusiva en los cruces fronterizos.

La estrategia ordena además al recientemente renombrado Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa) a incrementar su presencia, aportando capacidades de inteligencia, vigilancia y apoyo logístico en los segmentos considerados críticos a lo largo de la frontera y las costas mexicanas.

7. Homeland Security Task Force: coordinación total contra redes de distribución local y trasnacional

REUTERS/Nathan Howard./File Photo

El gobierno de Estados Unidos anunció la consolidación de todos los órganos federales dedicados al combate al narcotráfico —DEA, FBI, ATF y Homeland Security— en una sola fuerza operativa: la Homeland Security Task Force (HSTF).

La HSTF será responsable de coordinar investigaciones, inteligencia y operativos a lo largo de toda la cadena de tráfico de drogas, desde América Latina hasta los puntos de distribución en ciudades estadounidenses, incluyendo el combate al narcomenudeo en plataformas digitales, dark web y redes sociales.

A diferencia de modelos anteriores, esta fuerza unificada promete un intercambio más ágil de datos, investigaciones transfronterizas y detenciones coordinadas, superando las “iniciativas aisladas” del pasado. La colaboración con países socios, como México, será un eje clave, pues el cumplimiento de “medidas concretas y medibles” por parte del gobierno mexicano será evaluado periódicamente.

8. Prioridad al combate financiero: el “talón de Aquiles” de los cárteles

(Jesús Avilés/ Infobae México)

Como parte de su nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las acciones contra el financiamiento de los cárteles, identificando el dinero como su “talón de Aquiles”.

Washington apunta especialmente a bloquear cuentas y desmantelar redes de lavado de dinero —sobre todo aquellas relacionadas con operadores chinos— utilizando sanciones y obligando a bancos internacionales y locales a cooperar o enfrentar severas consecuencias legales.

En alerta especial queda el sector financiero mexicano, bajo una creciente vigilancia: “La colaboración para identificar operaciones de lavado no es más opcional, sino obligatoria”, advierte el gobierno estadounidense.

9. Cooperación antidrogas será evaluada en extradiciones y operativos conjuntos

Imagen de las 29 personas entregadas a Estados Unidos. (SSPC)

Uno de los ejes explícitos es la exigencia de resultados: se advierte que la cooperación bilateral será evaluada por el número y perfil de extradiciones, clausura de laboratorios, decomisos e investigaciones de alto nivel.

Se advierte sanción o reducción de apoyo si México no muestra mejoras mensurables. Se privilegia la cooperación policial, judicial y de inteligencia; se proponen operativos conjuntos o apoyos tecnológicos bajo parámetros de “respeto a la soberanía, pero defensa de la seguridad nacional de EEUU”.

10. Prevención y educación

El plan propone una campaña masiva de educación pública sobre los riesgos asociados a las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, implementando programas educativos desde las escuelas, alianzas con líderes religiosos y comunitarios, y la creación de coaliciones locales.

Además, la estrategia busca reducir el estigma social asociado al tratamiento de las adicciones, facilitar el acceso temprano a servicios de apoyo y promover el uso de modelos exitosos de prevención comunitaria.