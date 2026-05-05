El mercado argentino se quedó afuera del fuerte repunte de Wall Street del último mes: ¿hay chance de mejora?

Los activos argentinos no lograron acoplarse a la suba de Wall Street en abril. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El mercado neoyorkino tuvo su mejor mes desde la salida de la pandemia. En abril el índice Nasdaq (que agrupa a las acciones tecnológicas) rebotó 15% y el S&P 500 otro 11 por ciento. En ambos casos tocaron nuevos máximos y dejaron atrás el cimbronazo que habían sufrido en marzo por efecto de la guerra. Sin embargo, para las acciones y bonos locales esta mejora en el humor de los inversores pasó de largo.

El S&P Merval acumuló en el mismo período una caída de casi 8 por ciento. Hubo un castigo mayor a las acciones bancarias, mientras que las de energía también cayeron pero en una proporción mucho menor.

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A los valores actuales, el índice de acciones líderes del mercado porteño se ubica en un equivalente de 1.850 dólares, alejándose de la zona de 2.000 dólares que los analistas consideraban un piso. En el mejor momento del 2024, en medio de un gran rally en el primer año de Javier Milei, llegó a niveles de 2.400. Esto significa que el mercado debería subir 30% para volver a aquellos valores.

Haciendo foco en los principales sectores, los ADR de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street sufrieron caídas significativas. En los últimos 30 días, Macro cayó 10% y Galicia casi 14 por ciento. Supervielle la pasó todavía peor y cae 17,5% siempre en dólares para el mismo plazo.

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Estas pérdidas fueron solo parcialmente compensadas por el sector de energía, que en realidad había subido fuerte en marzo por el aumento del barril del petróleo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. YPF se mantuvo cerca de los USD 45, casi sin cambios en el último mes, Vista acumulo una suba de 4,5% y se mantiene arriba de USD 70, mientras que Pampa perdió casi 10% (es una compañía que tiene hoy más peso en el sector eléctrico y gas que en petróleo).

Con los bonos en dólares sucedió algo parecido. Ayer el riesgo país tuvo un nuevo repunte y quedó en niveles de 558 puntos básicos. Y durante abril no lograron sostener la mejora que habían tenido luego del anuncio de garantías del Banco Mundial para ayudar al financiamiento del Gobierno en los próximos meses.

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Una de las explicaciones por las cuales el mercado local no logró acoplarse a Wall Street va más allá del contexto interno. En realidad, los emergentes en general quedaron rezagados y no pudieron acoplarse a esa suba del mercado neoyorkino. Es evidente que los inversores aprovecharon las caídas que habían sufrido muchas empresas por la guerra para retomar posiciones. Los buenos balances en especial en tecnología le dieron un impulso adicional al sector en las últimas ruedas de abril.

Pero aún así el mercado local estuvo más castigado que el resto. Como siempre sucede en estos casos, no hay una sola causa sino varias detrás de esta debilidad. La caída de más de 2% de la actividad en febrero y el pico inflacionario de marzo fueron datos negativos que jugaron en contra tanto de acciones como de bonos. El aumento de la mora a más de 10% del total de la cartera del sistema, uno de los síntomas de sectores con problemas de ingresos, afectó de manera directa a los bancos.

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Esta debilidad trajo aparejada además caídas de los índices de confianza del consumidor y del Gobierno, que son seguidos de cerca por los inversores. Y esto trae al mismo tiempo las dudas respecto a lo que podría suceder en las elecciones presidenciales.

La incertidumbre política también se siente en los bonos, como quedó de manifiesto en las últimas colocaciones del Tesoro en el mercado local. Mientras que el Bonar 2027 se colocó a un rendimiento de solo 5,1% anual en dólares, el Bonar 2028 (es decir que vence solo un año después) salió al 8,7% anual. La diferencia en este caso es la incertidumbre por el proceso electoral del año que viene.

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La mirada de los inversores estará puesta ahora en los datos económicos. Una reactivación más fuerte de la economía, baja de la inflación y disminución de la mora en los próximos meses serían fundamentales para la recuperación del mercado, tanto acciones como bonos. Claro que se trata de una mejora que quedó todavía a mitad de camino luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre pasado.