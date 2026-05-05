El Gobierno refuta las acusaciones contra Adorni, pero no logra dejar atrás el caso y afecta a la gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante el informe de gestión en el Congreso (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Desde hace ocho semanas, el gobierno nacional hace sobrados esfuerzos por dejar atrás la polémica abierta que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero los recientes movimientos en la causa volvieron a tensionar el escenario.

Cuando la situación parecía ordenarse, luego de que el funcionario brindara el primer informe de gestión en el Congreso y retomara las habituales conferencias de prensa, el contratista Matías Tabar reactivó la mediatización del tema y colocó al ex vocero en el centro de la escena. Durante tres horas de testimonio, Tabar sostuvo que la familia Adorni le pagó USD 245 mil en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, y reveló que el ministro coordinador lo contactó antes de la declaración.

PUBLICIDAD

Desde el entorno del jefe de Gabinete, bajo asesoría del abogado Matías Ledesma, desmintieron el monto expuesto, y anticiparon que solicitarán una pericia para contrastar los arreglos. “Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, supo expresar Adorni ante sus colaboradores.

También detectaron una exageración en las cifras que le atribuyen a los costos y aunque no brindaron mayores precisiones, alegaron que la falta de la factura que respalda los gastos de los arreglos se debió a una irregularidad del arquitecto involucrado que “nunca la entregó”. “En caso que no corresponda su declaración, se harán las denuncias correspondientes”, alertaron a Infobae.

PUBLICIDAD

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada

Lo cierto es que la polémica parece no tener fin, aunque en las filas oficialistas las opiniones son variadas. Hay quienes anticipan que la causa se resolverá pronto y el funcionario saldrá “fortalecido”, mientras otros admiten por lo bajo las excesivas complicaciones que supone a diario el tema.

“Estamos en el final de la historia. Esto se termina. No hay mucho más. Veremos qué hacemos con la mentira que dijo, pero no nos calienta. Cualquiera se da cuenta de que esa casa no vale los arreglos que expresaron. Es una obviedad”, vaticinó un funcionario con optimismo.

PUBLICIDAD

En algunos despachos de Balcarce 50 confían en que el proceso judicial se resolverá cuanto antes y sostienen que el siguiente paso permitirá comprobar si lo que declararon los testigos coincide con la realidad. “De no ser correcto, se va a desechar por pericias. En tal caso, Manuel deberá demostrar si es acorde a las declaraciones juradas que aún no están presentadas, porque no vencieron, y se constatará con sus ingresos y los de su mujer. Ahí se resolverá todo”, sintetizaron desde Gobierno.

Sin embargo, otros interlocutores, en estricta reserva, se atreven a admitir que la dinámica que supone tener que responder ante cada novedad en la causa los agota y que complejiza la gestión. No obstante, aseguran que, a esta altura, correr a Adorni del cargo implicaría dar lugar a una lógica “golpista”.

PUBLICIDAD

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso de la Nación durante su informe de gestión (Agencia de Gobierno)

“Está girando todo sobre el mismo tema. Es un poco chicle, pero hoy te corren al jefe de Gabinete, mañana te corren a vos”, sostuvo una voz del ecosistema libertario.

En sintonía, un legislador violeta se mostró sorprendido por la velocidad y minuciosidad de la justicia en el tratamiento de la causa, y admitió que esperaban que, pasado el informe de gestión del miércoles, la mediatización desescalara. “Está muy áspero todo, pero ya llegamos lejos”, confesó ante este medio.

PUBLICIDAD

Tras el blindaje ordenado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que alcanzó a la totalidad de los miembros del gabinete, la declaración del nuevo testigo enturbia los deseos de la administración libertaria de retomar el control de la agenda mediática.

Luego de dos meses de parálisis, los distintos actores del Poder Ejecutivo se esfuerzan en recuperar la dinámica que marcó los primeros meses del año. Es bajo esa lógica que la menor de los Milei dedicó parte de su lunes a reunirse con un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso con el objetivo de ordenar la agenda legislativa.

PUBLICIDAD

Karina Milei en el Congreso de la Nación

Desde el entorno de la funcionaria aseguraron que la intención del encuentro fue “potenciar las decisiones de la mesa política”, que en su última edición realizó un repaso de los nueve proyectos de ley girados al Congreso y que esta semana no se reunirá en Casa Rosada debido a que dos de sus integrantes, la propia Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañarán al mandatario en su travesía por Estados Unidos que emprende este martes.

Con la idea en mente de retomar las riendas de la gestión, el ministro del Interior, Diego Santilli, reactivó los contactos mano a mano con gobernadores. El pasado lunes recibió al entrerriano Rogelio Frigerio y el jueves visitará a Marcelo Orrego en San Juan. En paralelo, Adorni convocó nuevamente al Gabinete a un nuevo encuentro al regreso del viaje exprés, el viernes a las 14.

PUBLICIDAD

A diferencia de su performance del 25 de marzo, el ministro coordinador se mostró moderado y evitó confrontar con la prensa acreditada que reingresó a Casa Rosada luego de diez días, aunque con severas restricciones. Tras contestar las cinco preguntas habituales, prometió retomar la cotidianidad de las conferencias de prensa y ampliar el número a diez.

A la espera de definiciones judiciales, el oficialismo confía en que el caso encuentre un desenlace positivo en el corto plazo, mientras aúna esfuerzos por dejar atrás una controversia que promete tener continuidad.

PUBLICIDAD