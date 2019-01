"Me reuní cinco veces con el presidente de Ferro (Felipe Evangelista) y no me hizo ninguna propuesta. A la segunda vez que lo hice con Héctor Domínguez, vice de Gimnasia, me tiró 12 cheques arriba de la mesa. ¡Me compró! La hizo bárbaro. Le pedí que esperara a que le comunicara mi decisión a Ferro, llamé a Cacho y Oscar y les expliqué que necesitaba cerrar el tema porque me perjudicaba el no estar haciendo pretemporada. Por suerte me entendieron", recapituló.