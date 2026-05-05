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Los detalles de la boda secreta de Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams en Estados Unidos: el preludio de un enlace multitudinario

La hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó y el intérprete de Anatomía de Grey han unido sus vidas en matrimonio tras más de un año de relación

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Alejandra Onieva y Jesse Williams. (Instagram)
Alejandra Onieva y Jesse Williams. (Instagram)

Sus caminos se cruzaron por primera vez durante el rodaje de Hotel Costiera, y sin apenas ser consciente de ello, la química y la complicidad que derrocharon en la ficción traspasaron la pantalla. Aunque se desconoce el momento exacto en el que comenzó su romance, su historia de amor saltó a la primera plana en septiembre de 2025, cuando ¡Hola! sacó a la luz que Alejandra Onieva y Jesse Williams mantenían una relación amorosa.

Casi un año después de aquella exclusiva, la hermana de Íñigo Onieva y el actor de Anatomía de Grey se han dado el ‘sí, quiero’ en una discreta boda de la que apenas se conocen detalles. Según la ya citada revista del corazón, la cuñada de Tamara Falcó y el estadounidense unieron sus vidas en matrimonio en Estados Unidos en un enlace muy íntimo y rodeados únicamente de sus familiares y de sus amigos cercanos.

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Alejandra Onieva durante la entrega de los Premios Fotogramas de Plata 2024 en su 75º edición (Europa Press)
Alejandra Onieva durante la entrega de los Premios Fotogramas de Plata 2024 en su 75º edición (Europa Press)

Una boda que tuvo lugar “hace meses”

Fuentes cercanas a la pareja aseguran al ya citado medio que, aunque la noticia se haya conocido ahora, su enlace tuvo lugar “hace unos meses, en un entorno reservado y ya han contado a todo su círculo de amistades la buena noticia“. Además han dejado saber que la actriz de El secreto de Puente Viejo “lució su anillo de compromiso y estaba feliz y guapísima”. Al parecer, este enlace íntimo ha sido el preludio de una celebración mucho más grande y que está prevista para el próximo verano. El periodista Alberto Guzmán detalló en El Sotano que la ceremonia tendría lugar en Miami y que no faltarían ni Íñigo Onieva ni Tamara Falcó.

Lo cierto es que no es sorprendente que los recién casados hayan apostado por la sencillez y la cercanía en un día tan señalado, pues siempre han llevado su romance con suma discresión, pese a su gran éxito. De hecho, han sido contadas las ocasiones en las que se les ha visto públicamente juntos. Tras salir a la luz su noviazgo, fueron pillados paseando juntos por la Milla de Oro de Madrid en una actitud muy cómplice y romántica. Poco después, aparecieron de la mano en la premiere de Hotel Costiera en Roma. Además, también recorrieron el Festival de cine de San Sebastián juntos.

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Imagen de la nueva serie de Prime Video, 'Hotel Costiera', ambientada en Italia
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El rostro de Alejandra Onieva saltó a los focos tras su participación en El secreto de Puente Viejo, Alta Mar y Anatomía de un instante. En cuanto a su pasado amoroso, la joven mantuvo una relación con el actor rumano-estadounidense Sebastian Stan, reconocido por su papel de Bucky Barnes, el amigo fiel del capitan América en la saga de Marvel, con quien se dejó ver por primera vez en 2020.

Dos años después de su ruptura, el amor volvió a tocar su puerta con Jesse Williams es conocido por su papel como el Dr. Jackson Avery en Anatomía de Grey, aunque ha tenido otros roles relevantes en el mundo cinematográfico, como en Greek y Ley y orden. Además, ha sido modelo del vídeo Russian Roulette de Rihanna y Tell me you love me de Demi Lovato. No es la primera vez que el actor une su vida en matrimonio, pues ya estuvo casado con Aryn Drake-Lee, con quien tuvo dos hijos y de quien se divorció en 2017. Desde entonces, se le ha vinculado con varias figuras del mundo del espectáculo, aunque su relación más visible ha sido con Alejandra Onieva.

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