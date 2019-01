El ex técnico de la selección argentina ya había respaldado a Alfaro, quien viene de dirigir a Huracán: "Fue un acierto de Angelici. Me parece bárbaro que lo hayan elegido, es lo máximo que tiene el fútbol argentino para Boca, no hay otro más capacitado y con más sabiduría. Le deseo toda la suerte del mundo", había comentado en La Red a principios de año.