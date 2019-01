"No es un sueño pero sí es un paso muy importante en mi carrera, en mi vida. Estoy disfrutando esta oportunidad que se me está dando. La llegada a Boca me agarra en un pico alto. En estos cinco años que estuve en Huracán fui creciendo año tras año y creo que llego en una buena edad para un arquero. Para jugador soy viejo, pero para arquero todavía me falta. Terminé el torneo atajando bien", expresó el arquero de 32 años ante los micrófonos.