Guatemala

Derrumbe en el kilómetro 36 de la Ruta al Atlántico bloqueó una vía en Guatemala

Las autoridades locales reportaron que la caída de tierra y rocas complicó las tareas de limpieza y evaluación, mientras se pidió usar vías alternas ante la persistencia de las precipitaciones.

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Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales realizan trabajos forzados para limpiar una carretera afectada por un derrumbe de tierra y rocas, restableciendo el paso vehicular./ (Redes oficiales de Bomberos Municipales Departamentales)

La depresión tropical Cristina provocó intensas lluvias en Guatemala, ocasionando el derrumbe de un tramo en el kilómetro 36 de la Ruta al Atlántico, una de las vías más transitadas del país.

El deslizamiento, registrado en las últimas horas, bloqueó completamente el paso vehicular entre la Ciudad de Guatemala y el nororiente, afectando el transporte de personas y mercancías hacia los departamentos de Izabal, Zacapa y Petén.

Según reportes de las autoridades locales, el derrumbe en el kilómetro 36 arrastró tierra, rocas y vegetación, lo que complicó las labores de limpieza y rescate.

Equipos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), junto con personal del Ministerio de Comunicaciones, se desplazaron al lugar para evaluar los daños y coordinar la remoción de escombros. En tanto, Bomberos Municipales Departamentales informó en sus redes sociales que desplegó personal con herramientas manuales para despejar la vía.

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Las autoridades recomendaron a la población utilizar rutas alternas y mantenerse informada sobre el estado de la carretera, ya que las condiciones de lluvia persistían en la región.

La depresión tropical Cristina provocó intensas lluvias en Guatemala y causó un derrumbe en el kilómetro 36 de la Ruta al Atlántico./ (Bomberos Municipales Departamentales)
La depresión tropical Cristina provocó intensas lluvias en Guatemala y causó un derrumbe en el kilómetro 36 de la Ruta al Atlántico./ (Bomberos Municipales Departamentales)

Las lluvias asociadas a la depresión tropical Cristina también provocaron emergencias en otros puntos del país. En varios municipios del departamento de Alta Verapaz, se reportaron desbordamientos de ríos y anegaciones que afectaron a decenas de viviendas. Familias debieron ser evacuadas de manera preventiva en áreas consideradas de alto riesgo por deslizamientos o inundaciones. En el departamento de Escuintla, el incremento del caudal de algunos afluentes generó daños en cultivos y el colapso temporal de puentes comunitarios, dificultando el acceso a comunidades rurales.

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En la Ciudad de Guatemala, los sistemas de drenaje se vieron sobrepasados por la cantidad de agua, lo que provocó inundaciones en colonias de las zonas 11 y 18. Los bomberos municipales atendieron emergencias por vehículos varados, caída de árboles y postes del tendido eléctrico, además de realizar rescates en viviendas afectadas por el ingreso de agua. Las autoridades municipales emitieron alertas para evitar transitar por calles inundadas y mantener medidas preventivas ante posibles nuevos desbordamientos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos días debido a la influencia de la depresión tropical Cristina. El organismo recomendó precaución en áreas montañosas y cercanas a ríos, ya que persiste el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas. Además, se mantienen alertas en zonas urbanas por posibles nuevas inundaciones y daños en la infraestructura vial.

Las autoridades recomendaron usar rutas alternas y seguir el estado de la carretera porque las lluvias de la depresión tropical Cristina persisten en la región./ (Bomberos Municipales Departamentales)
Las autoridades recomendaron usar rutas alternas y seguir el estado de la carretera porque las lluvias de la depresión tropical Cristina persisten en la región./ (Bomberos Municipales Departamentales)

Las autoridades de protección civil reforzaron la vigilancia en puntos críticos y mantienen activos los protocolos de emergencia. Se habilitaron albergues temporales para las familias desplazadas y se distribuyeron insumos básicos en las comunidades afectadas. El presidente de Guatemala, junto con representantes del Ministerio de Comunicaciones y la Conred, realizó un llamado a la población para acatar las recomendaciones oficiales y colaborar con las brigadas de respuesta.

En el contexto regional, los efectos de la temporada de lluvias y fenómenos como la depresión tropical Cristina también afectan a otros países de Centroamérica.

En las próximas horas, las autoridades continúan monitoreando la evolución del clima y realizan esfuerzos para restablecer la normalidad en las zonas afectadas por los derrumbes, inundaciones y otros incidentes derivados de las lluvias en Guatemala.

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