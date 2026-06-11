Compañía tecnológica donó más de 600 equipos a centros educativos y organizaciones sociales en Costa Rica

Intel donó más de 600 equipos tecnológicos a escuelas, colegios y universidades de distintas zonas del país durante 2026. Cortesía: INTEL

La empresa tecnológica Intel entregó más de 600 equipos tecnológicos a centros educativos, entidades gubernamentales y organizaciones con fines sociales en Costa Rica durante los últimos meses del 2026, como parte de su programa de responsabilidad social.

Esta iniciativa, que supera las varias decenas de millones de dólares en valor, impacta de manera directa a escuelas, colegios técnicos, universidades, así como a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Fundación del Centro Nacional de Alta Tecnología (FunCeNAT).

La donación incluye maquinaria y equipo de alta tecnología, materiales de construcción, mobiliario, equipos de salud y seguridad ocupacional, además de componentes especializados como robots industriales, computadoras, impresoras 3D y microscopios. Estos recursos se distribuyeron a más de 30 organizaciones del país, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y educativas de Costa Rica.

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Desde su llegada hace 29 años, Intel ha mantenido una presencia activa en el país, impulsando áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). La empresa cuenta en la actualidad con más de 2,000 colaboradores costarricenses en su Centro de Investigación y Desarrollo y el Centro de Servicios Corporativos.

Según declaraciones de Ileana Rojas, gerente general de Intel Costa Rica, “estas donaciones buscan inspirar a estudiantes a descubrir su potencial en áreas técnicas y de ingeniería. Cuando las personas jóvenes pueden interactuar con tecnología utilizada en la industria a nivel mundial, se abren nuevas oportunidades para su futuro y se fortalecen sus posibilidades de empleabilidad”.

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La entrega de computadoras, impresoras 3D y robots industriales fortalece el aprendizaje técnico de miles de estudiantes costarricenses. Cortesía: INTEL

La colaboración entre Intel y el sector público ha sido fundamental para canalizar los recursos hacia quienes más los requieren. El IMAS, mediante su programa de Donaciones, ha gestionado la redistribución prioritaria de los equipos y materiales hacia organizaciones de bienestar social.

Yorleny León Marchena, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, destacó que “la colaboración con Intel representa una alianza estratégica que nos permite llegar a más personas en condición de pobreza y pobreza extrema, asegurando que estos recursos se traduzcan en apoyo concreto para las poblaciones más vulnerables y contribuyan de manera directa a mejorar su calidad de vida”.

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Entre los centros educativos beneficiados se encuentra CEDES Don Bosco. Su representante, David Ulloa, explicó que “la tecnología avanza día con día y a nosotros como institución educativa nos cuesta conseguir recursos para tener componentes de este tipo en el colegio para enseñar a los estudiantes. Estas máquinas tienen componentes de alto valor económico, pero también didáctico y eso es lo que vamos a aprovechar”.

La distribución de equipos no solo abarca centros educativos, sino también laboratorios de investigación como el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC) y el Centro Nacional de Biotecnología (CENIBiot), ambos adscritos al CeNAT.

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José Vega Baudrit, director de LANOTEC, señaló que “los equipos donados por Intel permitirán ampliar las capacidades en manufactura avanzada, caracterización de materiales, preparación de muestras, microfabricación, seguridad de laboratorio y soporte a procesos de investigación aplicada e innovación tecnológica”. Por su parte, Andrea Chaves Ramírez, directora de CENIBiot, indicó que la donación apoyará proyectos en áreas como genómica, ecología de enfermedades, detección de agentes infecciosos y metabolómica.

La articulación entre Intel y entidades públicas permite que la tecnología llegue a comunidades vulnerables y fomente la igualdad de oportunidades en educación. Cortesía: INTEL

En el Instituto de Enseñanza General Básica Limón 2000, el profesor Mario Morales González subrayó que el aporte de Intel permitió implementar dos laboratorios de cómputo para secundaria: uno enfocado en la enseñanza técnica industrial y otro en el aprendizaje de idiomas como inglés y francés.

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El Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada también recibió equipos computacionales destinados a fortalecer la plataforma de supercomputación y apoyar investigaciones en la academia y el sector productivo. Esteban Meneses Rojas, director del colaboratorio, señaló que los equipos serán utilizados para avanzar proyectos de investigación y desarrollo científico.

La gerente general de Intel Costa Rica, Ileana Rojas, concluyó que “cuando las personas jóvenes pueden aprender y experimentar con tecnología utilizada en la industria a nivel mundial, no solo amplían sus oportunidades de futuro y empleabilidad, sino que también contribuyen al crecimiento sostenible del país”.