Impuestos provinciales: cuánto paga cada familia por año y qué peso tienen sobre los ingresos

En la provincia de Buenos Aires, el perfil agropecuario registra una carga fiscal especialmente elevada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama impositivo provincial presenta notorias diferencias en la carga fiscal que enfrentan los contribuyentes de escala media, dependiendo de la jurisdicción y el tipo de actividad. Una consultora privada analizó cuánto pesan los tributos sobre los ingresos y calculó los montos que se deben pagar anualmente en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Para realizar la comparación, la asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) utilizó una metodología de “tipos ideales”: construyó cuatro perfiles representativos de contribuyentes de escala media — una familia tipo, un comercio minorista, una industria metalmecánica y una chacra agrícola de 200 hectáreas — y estimó cuánto debería pagar cada uno según la jurisdicción.

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El estudio consideró los principales tributos provinciales que inciden sobre esos casos: Ingresos Brutos, Inmobiliario urbano y rural, Automotor y Sellos. Vale mencionar que no se incluyeron impuestos nacionales ni tasas municipales, a fin de aislar y comparar el peso específico de la estructura fiscal provincial.

Los principales tributos provinciales son Ingresos Brutos, Inmobiliario urbano y rural, Automotor y Sellos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Buenos Aires, ICD reveló que el perfil agropecuario registra una carga fiscal especialmente elevada: una chacra de escala media puede enfrentar una carga fiscal total cercana al 13,10% de sus ingresos anuales, impulsada principalmente por el Impuesto Inmobiliario Rural, que puede representar alrededor del 11,54% del ingreso anual. Esto ubica a Buenos Aires muy por encima del resto de las provincias analizadas para este tipo de contribuyente.

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“El caso bonaerense muestra con claridad que la presión fiscal no se explica solamente por las alícuotas. En muchos casos, el monto que termina pagando un contribuyente depende de valuaciones fiscales, coeficientes, tramos y reglas administrativas difíciles de anticipar. Eso vuelve al sistema menos transparente y más imprevisible, especialmente para los productores agropecuarios”, señaló Juan Manuel Perez Naufel, director ejecutivo de ICD.

También advierten que pequeños cambios en la valuación fiscal pueden llevar a que un productor pase de un tramo a otro y enfrentar aumentos significativos en el monto final a pagar.

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De acuerdo al reporte, estos son los montos que paga anualmente un bonaerense en concepto de impuestos provinciales de acuerdo al tipo de contribuyente:

Familia: $2.840.057

Supermercado: $10.724.346

Industria: $10.602.453

Chacra: $17.817.950

La carga sobre los ingresos anuales queda de la siguiente manera:

Familia: 6,57%

Supermercado: 3,78%

Industria: 3,93%

Chacra: 13,10%

En Buenos Aires, una chacra de escala media puede enfrentar una carga fiscal total cercana al 13,10% de sus ingresos anuales. REUTERS/Alice Sacco/Archivo

Por su parte, en CABA, el ABL/Inmobiliario adquiere mayor peso relativo para los hogares que en otras jurisdicciones. En los perfiles comercial e industrial el componente dominante vuelve a ser Ingresos Brutos.

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Montos que se pagan anualmente:

Familia: $3.111.068

Supermercado: $11.808.560

Industria: $13.419.250

Chacra: N/A

Carga sobre los ingresos anuales:

Familia: 7,20%

Supermercado: 4,16%

Industria: 4,97%

Chacra: N/A

En Córdoba, la carga fiscal total se ubica en niveles similares a los de otras jurisdicciones para varios perfiles, aunque el informe destaca el impacto de mecanismos de cálculo como el Coeficiente de Equidad Inmobiliario y la actualización de valuaciones, que pueden afectar la previsibilidad para el contribuyente.

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Montos que se pagan anualmente:

Familia: $2.675.850

Supermercado: $14.787.427

Industria: $14.206.757

Chacra: $1.383.100

Carga sobre los ingresos anuales:

Familia: 6,19%

Supermercado: 5,21%

Industria: 5,26%

Chacra: 1,02%

En Santa Fe, el estudio advierte dificultades para estimar algunos componentes del Impuesto Inmobiliario, especialmente por la complejidad y antigüedad de ciertos criterios de valuación.

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En CABA, el ABL/Inmobiliario adquiere mayor peso relativo para los hogares que en otras jurisdicciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, la provincia muestra cargas relevantes en los perfiles comercial e industrial, donde Ingresos Brutos aparece como el tributo de mayor incidencia.

Montos que se pagan anualmente:

Familia: $2.577.120

Supermercado: $14.025.600

Industria: $13.410.000

Chacra: $1.260.000

Carga sobre los ingresos anuales:

Familia: 5,97%

Supermercado: 4,94%

Industria: 4,97%

Chacra: 0,93%

En Mendoza, en cambio, se observa la principal excepción de las jurisdicciones analizadas: la carga fiscal total aparece considerablemente menor en varios de los perfiles analizados. En el caso agropecuario, a diferencia de Buenos Aires, el componente provincial de mayor peso no es el Inmobiliario Rural sino Ingresos Brutos, con una incidencia bastante más baja.

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Montos que se pagan anualmente:

Familia: $1.716.087

Supermercado: $10.542.144

Industria: $9.909.162

Chacra: $4.418.491

Carga sobre los ingresos anuales:

Familia: 3,97%

Supermercado: 3,72%

Industria: 3,67%

Chacra: 3,25%

En términos generales, el informe destaca que Ingresos Brutos concentra la mayor parte de la carga fiscal en actividades comerciales e industriales, llegando a representar hasta un 5% de la facturación.

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El relevamiento muestra que para contribuyentes de escala media, la carga fiscal total anual tiende a ser similar en cuatro de las cinco jurisdicciones analizadas, aunque cambia de manera importante la composición de los impuestos. En esta primera medición, Mendoza se destaca como la principal excepción, con una carga total considerablemente menor.