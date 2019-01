"El Pity ya hizo el gol en la final y la usó el año pasado, ya no es la del Pity", dijo primero, entre risas, cuando le preguntaron si usará su dorsal. "La 10 mía no es, estoy contento con la 8 y si en la Copa me toca usarla voy a estar muy orgulloso de vestir ese número. Lo que más importa es la camiseta de River", agregó el colombiano de 25 años.