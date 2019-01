Otro de los temas abordados por el futbolista de 37 años fueron los motivos por los que sigue vigente y cómo se siente dentro del fútbol. "Siempre me pongo a pensar si me bancaría estar fuera de esta profesión, pero me voy preparando. Me mueve mucho entrenar y competir, cuando ya no lo sienta voy a dar un paso al costado. Los últimos años lo que me movió fue el grupo que me sostiene. Sé que me queda poco, pero no me veo fuera de esto, va a ser difícil", concluyó.