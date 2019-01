– "Me probé en Boca, Racing, Independiente, Banfield y Lanús. Me probé en varios. Mi último equipo en Mendoza fue el centro de Empleados de Comercio, con el que no terminé bien. Porque sentí que me cortaron la posibilidad de jugar en Buenos Aires porque siempre pedían mucha plata. Por suerte, me alumbró Dios con mi representante, que es Marcelo Simonian. Él confió en mí y me fue a buscar. Me llevó a Huracán a los 14 años. Allí arranqué, hice las inferiores y debuté en Primera a los 18 años, de la mano del técnico Juan Amador Sánchez. Fue en el 2011, frente a Almirante Brown. Le estoy muy agradecido a Huracán. Nunca me olvido de ese club al que quiero mucho y me abrió las puertas siempre. En Huracán también fui muy feliz y gané títulos. Además, ellos me dieron la posibilidad de llegar a River".