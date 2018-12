Al ex jugador del "Globo" le costó ganarse la titularidad en sus primeros tiempos el elenco de Núñez. Sus actuaciones no convencían y su gambeta endiablada -aquella que lo había hecho lucirse en el césped del Tomás Adolfo Ducó- culminaba muchas veces en acciones con malas resoluciones: chocaba contra los defensores rivales y no lograba generar asociaciones con sus compañeros.