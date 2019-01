"Cuando me hicieron la propuesta, la medité mucho. La consulté con muchas personas de más experiencia, con jugadores y con el presidente de Huracán. También lo hablé con mi familia, y no hubo una persona que me dijera que no la tome", comenzó explicando Alfaro y agregó: "Más allá de eso, también me asesoré legalmente y mi vinculación se regía por lo que establece el contrato, porque todo lo que no estaba en es contrato se regía por la Ley de Contrato de Trabajo. Yo no tenía una cláusula de rescisión".