“Nunca tuve padres espirituales que te allanen el camino, o un pasado como jugador que me abriera las puertas, por más difícil que parezca, siempre soy un convencido de que se puede llegar. No sé si es un premio, es una búsqueda silenciosa y solitaria a lo largo de 25 años, con aciertos, errores, caídas, triunfos y fracasos. No analizo por qué llega, estaba en mí asumir esa responsabilidad o no. Siento que estoy preparado para ese desafío”.

Su controvertida salida de Huracán

“La decisión fue muy controvertida, muy difícil, primero por la relación que tenía con los jugadores, con el mundo Huracán. La medité mucho, sentí que en muchas oportunidades me quedaba detenido en ese tipo de decisiones. La consulté con muchas personas de más experiencia, con jugadores y el presidente de Huracán. Obviamente que lo consulté con mi familia; no hubo uno que me dijera que no tome la decisión de ir a Boca. Y, más allá de eso, me asesoré legalmente”.

La obsesión por la Copa Libertadores

“Soy consciente de que me contrataron para ganar la Copa, es un anhelo, un deseo, para eso venimos y trabajamos. Cada Copa que juega Boca la juega a ganar, y la va a tener que ganar; por eso es lo del cielo o infierno, salir campeón o nada; para nosotros los técnicos, dirigir a Boca es una bala de plata y no todos la tienen; y esta es una bala de plata que voy a hacer valer. El equipo viene de ser bicampeón de la Superliga y de jugar una final de Copa. Boca tiene mucho y todo para pelear y aspirar a lo que siempre quiso”.

