"Este es una risa. Viene, me vuelve loco a preguntas, le fundamento todo lo que le conviene, va allá y hace todo al revés. No algo, todo", se quejó Menotti no bien se enteró de los primeros citados por su sucesor. Para el rosarino, hombre de un ego de proporciones descomunales, esa decisión constituyó un insulto. Ignoraba que Bilardo no sólo tenía sus propias ideas, sino que además poseía una personalidad tan fuerte como la suya.