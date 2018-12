El mediocampista del PSG abrió su corazón y reveló sus padecimientos ante la crítica por sus participaciones en la Selección en una carta que publicó en el sitio The Players Tribune. El Fideo, de 30 años, anotó un gran gol en el duelo de octavos de final del Mundial ante Francia, pero no logró evitar la eliminación. Sin embargo, no abandonó su deseo de buscar revancha, igual que Lionel Messi. Si bien no fue citado por Lionel Scaloni, se comunicó personalmente para ponerse a disposición y tener una nueva oportunidad con la camiseta celeste y blanca.