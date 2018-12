"No es la primera vez que Fideo, quien no se olvida de sus raíces y el club de sus amores, tiene un gesto solidario para con nuestra Institución…El gesto de Angelito nos llena de orgullo no solo por su trascendencia en el fútbol mundial, sino también porque es muy importante para nuestra Institución contar con el respaldo y el sentimiento de un futbolista que se ha formado en casa y no olvida sus orígenes, algo que se busca hacer llegar a cada uno de los chicos que forman parte de nuestras divisiones inferiores", destacó Rosario Central en un comunicado.