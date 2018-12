"Michael cargó con el equipo sobre sus hombros y lo sacó de una crisis, fue un líder, Vettel no es así. Vettel estaba acostumbrado a Red Bull, hablaba con todos, todos le hablaban a él y se sentía cómodo en el equipo. Creo que en Ferrari eso no es así y a su vez, tiene que concentrarse en estar tranquilo", dijo Bernie Ecclestone, ex director ejecutivo de la Máxima, en declaraciones al medio italiano La Gazzetta delo Sport, comparándolo a Schumi con su compatriota Sebastian Vettel, que este año no pudo contra el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), reciente quíntuple campeón mundial.