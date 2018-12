Dentro del plantel del Santos se destacan las presencias de Dodô (ex Roma e Inter), el paraguayo Derlis González, el uruguayo Carlos Sánchez, Gabriel Barbosa (ex Inter y Benfica), Jonathan Copete (ex Vélez), Bruno Henrique (ex Wolfsburg), Rodrygo (tiene 17 años y lo compró el Real Madrid) y el costarricense Bryan Ruiz (ex PSV, Fulham y Sporting Lisboa).