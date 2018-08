Kevin Durant, 2017: "Cuando ves a Manu Ginóbili no ves a un sexto hombre. Lo ves como un sexto jugador titular. Mucha gente amaría ser Manu Ginóbili y la razón por la que yo amo a Manu es por una jugada que me marcó. Me hizo pensar este tipo es un ganador. Un maldito ganador. Jugamos contra ellos en 2010 y no podíamos ganarles. No teníamos tanta disciplina como ellos. Tenían más experiencia y no podíamos ganarles. En un partido él estaba mal, tenía como 0 de 7. En una jugada se tiró afuera. Completamente afuera de la cancha. Pies y mano en el aire. Tiró la pelota adentro y metieron un doble. Yo me decía: Es un maldito ganador. No le importa nada y es fuerte. Necesitás ser un poco despiadado, loco y paranoico para estar en esta liga y ser así de bueno durante tanto tiempo. Yo creo que todos los jugadores buenos de esta liga tienen eso".