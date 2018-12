Es consciente de su edad. Tiene claro e incorporado que es más joven que sus colegas, pero aún así asegura que, pese a apoyarse en sus pares, consultarles y hasta llevarlos a reuniones, las negociaciones no se hacen complicadas: "En el mano a mano es muy difícil que alguien te diga 'mirá, yo con un pibe de 26 años no me voy a sentar a negociar'. Si me pasara eso, que me estén subestimando, me levanto de la mesa y me voy. Pero no pasa. Igual no somos tontos, sé que en la cabeza del otro puede estar algo así, que no pueda creer que esté hablando de su sueldo, por ejemplo, teniendo más años de jugador de fútbol, técnico, dirigente o empresario que yo de vida".