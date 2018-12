El oriundo de Santa Fe, en 2017, disputó el Sudamericano Sub 20 y logró el boleto al Mundial; aunque el Rojo decidió no cederlo. En su momento corrieron varias versiones sobre su ausencia. Una indicaba que el futbolista no se sintió a gusto con el grupo. Al ser consultado por Infobae, el volante desmintió esta información y se mostró feliz de volver a lucir la albiceleste: "Siempre es un orgullo vestir la camiseta de mi país".