El ex jugador reprobó el planteo utilizado por el entrenador del Xeneize y la actuación de algunos jugadores: "No entiendo cómo no jugó Cardona , no sé que pensó Guillermo ¿Quién le iba dar la pelota a Benedetto o a Pavón si no era Cardona? Andrada dejó muchas dudas. Con Magallán y con Olaza, River pasaba como una bebida".