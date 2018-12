Oscar Ruggeri conoce al detalle el escenario de la Superfinal de la Copa Libertadores, el mítico estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid. Tan minucioso es su conocimiento que supo utilizar el campo de juego de solarium. El Cabezón con éxito lució la casaca de la Casa Blanca en la temporada 89/90, hasta que al regreso del Mundial de Italia entró en conflicto con el club. "Tenía un problema en el pubis cuando volví, me tenía que operar", prologó el ex defensor en diálogo con Alejandro Fantino por radio La Red. Y el técnico John Toshack, entonces, comenzó a sugerirle la salida para usar su cupo de extranjero. "Le dije que quería jugar, que no me operaba y me recuperaba. Y empezamos a negociar, quería el pase libre y los cuatro años de contrato; ellos me daban uno. Entonces me ponía el short, me ponía en mitad de cancha y tomaba sol mientras hacían fútbol. Te la cuentan los españoles. Yo lo peleaba a Toshack porque decía: 'Si lo peleo a él, va a presionar', contó Ruggeri.