En las últimas horas, el agresor rompió el silencio y le brindó una entrevista televisiva a la señal de cable TN. "Voy a la cancha con amigos y familia. Fue un momento en el que no supe controlar un impulso, del cual me arrepiento porque sé que estuve mal", dijo el simpatizante y sostuvo en sus argumentos: "No soy de hacer ese tipo de cosas, me duele mucho haber pasado por ese momento".