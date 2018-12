Minuto 19 de la parte complementaria: pelota aérea en el área de Boca, Maximiliano Meza saltó de espaldas y no provocó una carga sobre Andrada. El balón impactó en él, el arquero no rechazó y la acción terminó en gol. Para Herrera hubo falta. Su determinación generó protestas airadas por parte de los futbolistas del local. El partido ya no estaba en sus manos.