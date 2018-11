"La Conmebol le terminó tirando el fardo a Boca y a River, cuando debería haber suspendido el partido ni bien entró el médico y vio el estado de los jugadores. Si hubiese sido al revés, estaría diciendo lo mismo. No podían jugar, no se podía jugar el partido, no podía quedar en manos de Angelici o de D'Onofrio la decisión. Era imposible".