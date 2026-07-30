Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el gobierno electo anunció una revisión y ampliación de alianzas con El Salvador

Abelardo de la Espriella asumirá este próximo 7 de agosto - crédito Europa Press

A pocos días de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella da los últimos pasos antes de asumir el liderazgo del país.

La ceremonia, que reunirá a figuras clave de la vida política y diplomática, se prepara en medio de un proceso de empalme marcado por la confirmación de la mayoría del gabinete y el anuncio de nuevos embajadores en plazas estratégicas. Aunque un ministerio sigue pendiente de designación, el de salud.

Siga aquí las novedades sobre la transición, los movimientos en la conformación del gabinete y los detalles de la jornada que dará inicio al mandato de De la Espriella.