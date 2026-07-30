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Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el gobierno electo anunció una revisión y ampliación de alianzas con El Salvador

Ambos gobiernos ya han desarrollado una hoja de ruta tras la reunión del vicepresidente electo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado y la ministra de Economía de El Salvador

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Abelardo de la Espriella asumirá este próximo 7 de agosto - crédito Europa Press
Abelardo de la Espriella asumirá este próximo 7 de agosto - crédito Europa Press

A pocos días de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella da los últimos pasos antes de asumir el liderazgo del país.

La ceremonia, que reunirá a figuras clave de la vida política y diplomática, se prepara en medio de un proceso de empalme marcado por la confirmación de la mayoría del gabinete y el anuncio de nuevos embajadores en plazas estratégicas. Aunque un ministerio sigue pendiente de designación, el de salud.

Siga aquí las novedades sobre la transición, los movimientos en la conformación del gabinete y los detalles de la jornada que dará inicio al mandato de De la Espriella.

13:09 hsHoy

Rey Felipe VI, Javier Milei y más mandatarios: los invitados confirmados para la posesión de Abelardo de la Espriella

Las confirmaciones se conocieron durante la agenda internacional que adelantó el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Perú, donde sostuvo encuentros con varios líderes regionales. La ceremonia de investidura tendrá lugar el próximo 7 de agosto en Cali

El rey Felipe VI de España, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia acompañarán la posesión de Abelardo de la Espriella. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
El rey Felipe VI de España, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia acompañarán la posesión de Abelardo de la Espriella. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto de 2026, contará con una amplia representación internacional, luego de que varios jefes de Estado confirmaran su asistencia al acto de investidura que marcará el inicio del nuevo Gobierno.

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