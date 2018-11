"Si me sacan el ojo, no me lo paga nadie. ¿Cómo vamos a ir a un cancha donde no hay seguridad? La gente estaba loca. Si nosotros le damos la vuelta en su cancha, ¿qué pasa? Me matan. ¿Cómo puedo ir a una cancha donde sé que puedo llegar a morir?". No puedo jugar en una cancha donde sé que me pueden matar", cuestionó el capitán "Xeneize".