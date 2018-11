En River consideran que no hay puntos en común entre aquella agresión ocurrida hace tres años y la que el plantel de Boca sufrió el sábado cuando se dirigía al estadio Monumental. El micro fue atacado a piedrazos y botellazos que rompieron cuatro ventanillas y, según los informes médicos presentados por Boca, le produjeron heridas a Pablo Pérez y al juvenil mediocampista Gonzalo Lamardo. River sostendrá ante la Conmebol que, a diferencia de lo ocurrido en 2015, el ataque no se produjo dentro del estadio sino a 800 metros y fuera del perímetro de seguridad que debe cubrir el club. River también mantendrá la postura de que no hay paralelismos con el ataque del gas pimienta pues aquella noche el partido se estaba jugando y todo ocurrió dentro del estadio, y ahora el encuentro no había comenzado y los disturbios ocurrieron a ocho cuadras del Monumental.