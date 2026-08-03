América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

David González, técnico de América de Cali, aseguró que es demasiado temprano para decir que un jugador no es titular o que no lo han usado, han tenido 4 partidos y en dos han estado Castillo y dos Yhormar Hurtado - crédito Dimayor

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América de Cali firmó una noche histórica en el estadio Pascual Guerrero. El conjunto escarlata goleó 7-0 a Boyacá Chicó por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II y consiguió un resultado que nunca antes había registrado en su historia: ganar un partido con ese marcador. Aunque el club había protagonizado victorias incluso más amplias, como el 9-0 sobre Cúcuta Deportivo en 1990 o el 8-1 frente a Unión Magdalena en 1993, jamás había celebrado un triunfo por exactamente siete goles de diferencia.

La contundente presentación también quedó registrada en los libros del fútbol colombiano. El 7-0 de América se convirtió en la decimoquinta ocasión en que un partido de la Primera División termina con ese marcador. La anterior había ocurrido el 3 de abril de 2016, cuando Atlético Nacional derrotó 7-0 a Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot.

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Además, el Pascual Guerrero volvió a ser escenario de una goleada histórica. Con este compromiso, el escenario caleño igualó al estadio Nemesio Camacho El Campín como los recintos con más partidos finalizados 7-0 en la historia de la máxima categoría, ambos con cuatro encuentros.

América de Cali quedó líder de la tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano - crédito América

Así fue el partido entre América de Cali y Boyacá Chicó

El equipo dirigido por David González dominó el compromiso desde el inicio. Apenas al minuto 5, Yeison Guzmán abrió el marcador y marcó el camino de una noche en la que América fue ampliamente superior. Dany Rosero amplió la ventaja al 22′, mientras que Guzmán volvió a aparecer al 42′ para cerrar un primer tiempo con ventaja de 3-0 y un dominio reflejado también en las estadísticas, con más del 71% de la posesión y siete remates contra apenas uno del conjunto boyacense.

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En la segunda parte, el equipo escarlata mantuvo la intensidad. Luis Quiñones anotó el cuarto gol al minuto 48, Rosero firmó su doblete al 64 y Kevin Angulo, quien ingresó desde el banco, cerró la goleada con dos anotaciones en los minutos 85 y 88 para establecer el definitivo 7-0.

La distribución de los goles dejó otro dato poco habitual. Tres futbolistas de América marcaron doblete en el mismo partido: Yeison Guzmán, Dany Rosero y Kevin Angulo. Un hecho que no ocurría desde el 14 de marzo de 1993, cuando Javier Ferreira, Anthony de Ávila y Freddy Rincón anotaron dos goles cada uno en la victoria 6-1 sobre Deportes Tolima.

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Él es Kevin Ángulo, jugador del América de Cali que marcó sus primeros dos goles oficiales con el equipo ante Boyacá Chicó - crédito América

¿Hace cuánto no ganaba América de Cali por una goleada tan amplia?

La producción ofensiva también rompió una larga espera para la afición escarlata. América no conseguía una goleada de seis goles como local desde el 21 de mayo de 2000, cuando derrotó 6-0 al Atlético Huila en Palmira. En los últimos años sí había registrado marcadores amplios, como el 5-0 sobre Tigre por competencia internacional en julio de 2025, el 4-0 como visitante frente a Bucaramanga en la Liga durante febrero de ese mismo año y el 5-0 contra Boyacá Chicó en 2023.

El dominio del conjunto caleño no solo quedó reflejado en el marcador. Al finalizar el encuentro, América registró un 66,6% de posesión, nueve remates contra dos de su rival, nueve asistencias de gol en jugadas elaboradas, 27 recuperaciones de balón y apenas permitió una llegada anulada por fuera de juego de Boyacá Chicó. El arquero Juan Pablo Montoya también conservó su arco en cero en una noche prácticamente sin sobresaltos.

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15 Goles en 26 partidos para Yeison Guzmán con la camiseta de América - crédito América de Cali

Con este resultado, América llegó a seis puntos en dos jornadas y se ubicó parcialmente en el primer lugar de la Liga BetPlay 2026-II. Más allá del liderato, el equipo dejó un registro que permanecerá en la historia del club y del campeonato colombiano.

En el listado de goleadas 7-0 de la Primera División, Deportivo Cali continúa siendo el club con más victorias por ese marcador, con cuatro, seguido por Santa Fe con tres. Millonarios, Atlético Nacional y Once Caldas aparecen con dos cada uno, mientras que Junior, Deportivo Pereira y ahora América de Cali completan el grupo de equipos que han conseguido un triunfo oficial por siete goles de diferencia en la historia del torneo.

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