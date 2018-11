Pero esto se dio tanto por impericia como por negocio policial: tal como demuestran las actas que acompañan la nota, All Boys siempre tiene operativos no menores a 300 efectivos. Ayer las imágenes demuestran que había muchos menos (para algunos expertos no llegaban a los 150) y según comprobó Infobae, de ellos sólo uno era grupo de combate, conformado por apenas ocho infantes antidisturbios. El negocio es claro: si no pasa nada, lo que sucede en la mayoría de las oportunidades, se cobra por la cifra supuestamente convenida lo que provoca pingues ganancias. Pero cuando sí hay incidentes queda al descubierto la desidia y la falta de policías. Ahora la Justicia tiene la menuda tarea de dar con los barras que dejaron 16 policías lesionados y varios patrulleros destrozados. Para eso allanaron esta mañana el club y se llevaron los registros fílmicos y de socios, para comparar caras y tratar de individualizarlos. Se verá si lo logran. Pero todo pudo haber sido prevenido si simplemente se conformara un operativo correcto y se hiciera inteligencia criminal sobre las barras de fútbol, que están lejos del modelo de antaño y se han convertido en asociaciones ilícitas que aterrorizan cada territorio que colonizan.