Guatemala

Lluvias del fin de semana aumentaron al 75% la humedad del suelo y pone bajo vigilancia a 193 municipios de Guatemala

Las precipitaciones del fin de semana elevaron la saturación en áreas del centro y sur, donde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advierte riesgos para cultivos, pastos y labores pecuarias en ocho departamentos

El Ministerio de Agricultura monitorea áreas agrícolas de 20 departamentos que producen maíz, frijol, café, hortalizas y cardamomo.
Las lluvias recientes elevaron la humedad del suelo por encima del 75% en 193 municipios del centro y sur de Guatemala. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)
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Las lluvias del fin de semana elevaron la humedad de los suelos por encima del 75% en sectores del centro y sur de Guatemala, una condición que mantiene bajo vigilancia áreas agrícolas y ganaderas de 193 municipios.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) advirtió que las precipitaciones previstas para los próximos días podrían aumentar la acumulación de agua en terrenos con drenaje limitado.

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El análisis agrometeorológico de la cartera, elaborado con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), identifica un incremento de la humedad desde valores cercanos al 51% hasta niveles superiores al 75% en zonas que se extienden desde el sur hacia el centro del país.

Ocho departamentos concentran áreas agrícolas bajo seguimiento

El monitoreo abarca 20 departamentos y 193 municipios, con atención sobre Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Jalapa, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Suchitepéquez. En esos territorios se producen maíz, frijol, café, hortalizas, cardamomo y pastos para la actividad pecuaria.

Las lluvias recientes elevaron la humedad del suelo por encima del 75% en 193 municipios del centro y sur de Guatemala.
El Ministerio de Agricultura monitorea áreas agrícolas de 20 departamentos que producen maíz, frijol, café, hortalizas y cardamomo. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

La acumulación de agua puede afectar los cultivos cuando persiste durante varios días, sobre todo en parcelas donde las zanjas y los canales no permiten una evacuación adecuada.

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El MAGA señaló que la saturación también puede dificultar el ingreso de maquinaria y las labores de campo, además de aumentar el riesgo de deterioro de productos ya recolectados.

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (Vider) recomendó mantener libres de obstáculos las zanjas, canales y sistemas de drenaje para facilitar la salida del agua.

También pidió revisar los sitios de cosecha y almacenar los productos en espacios secos, ventilados y protegidos de la lluvia.

El MAGA aconsejó postergar las labores en terrenos saturados

Las autoridades agrícolas recomendaron a los productores esperar antes de realizar tareas de siembra, manejo o cosecha cuando el suelo presente una humedad elevada. Trabajar sobre terrenos saturados puede compactar la tierra, reducir la oxigenación y provocar daños en las raíces de los cultivos.

Las lluvias recientes elevaron la humedad del suelo por encima del 75% en 193 municipios del centro y sur de Guatemala.
Las autoridades agrícolas aconsejaron postergar la siembra para evitar la compactación del terreno y el daño en las raíces de las plantas. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

En las zonas ganaderas, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar) aconsejó mantener al ganado en lugares secos, con techo y drenaje. Además, pidió evitar el traslado de animales por corrientes de agua o sectores que puedan presentar crecidas repentinas.

El Insivumeh prevé lluvias y actividad eléctrica durante las tardes y noches de esta semana, con mayor presencia en el occidente, el altiplano central, la bocacosta y la Franja Transversal del Norte.

La inestabilidad atmosférica también eleva el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, daños en caminos y lahares en la cadena volcánica.

Las lluvias recientes elevaron la humedad del suelo por encima del 75% en 193 municipios del centro y sur de Guatemala.
El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria sugirió resguardar al ganado en instalaciones secas y evitar su traslado por corrientes de agua. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

Octubre alternará lluvias puntuales con un déficit previsto por El Niño

Para las próximas semanas, los pronósticos oficiales anticipan un escenario de contrastes. Durante los primeros días de octubre continuarán las lluvias moderadas a fuertes en varias regiones, con posibilidad de tormentas locales.

A la vez, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el fenómeno de El Niño ya está establecido y podría fortalecerse entre septiembre y noviembre.

El pronóstico climático para octubre contempla lluvias por debajo de los valores habituales en gran parte del país y temperaturas superiores al promedio, aunque los episodios de precipitación pueden concentrarse en períodos puntuales.

El MAGA mantendrá el seguimiento agrometeorológico para orientar medidas preventivas ante la humedad elevada y los cambios previstos durante el resto de la temporada.

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