Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Independiente Medellín enfrentará a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:00 p. m. - crédito EFE

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Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II.

El balón rodará a partir de las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, de la capital de Antioquia, y tendrá a Fernando Bautista como juez central del compromiso. En Infobae Colombia puede seguir todas las incidencias de este juego.

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Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Baldomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño, Yony González y Carlos Lucumí. D.T.: Amaranto Perea.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Fernando Bautista (Tolima).

Asistente 1: Jhon Zambrano (Tolima).

Asistente 2: Jeison Vásquez (Caldas).

Cuarto árbitro: Ferney Ossa (Antioquia).

VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander).

Convocados de Independiente Santa Fe para enfrentar a Independiente Medellín

Andrés Marmolejo

Weimar Asprilla

Emmanuel Olivera

Iván Scarpeta

Víctor Moreno

Jean Caicedo

Helibelton Palacios

Christian Mafla

Daniel Torres

Alexis Zapata

Jhojan Torres

Jader Obrian

Kilian Toscano

Ewil Murillo

Maximiliano Lovera

Hugo Rodallega

Nahuel Bustos

Franco Fagúndez

Cristian Portocarrero

Jimmy Martínez

Convocados de Independiente Santa Fe para enfrentar al Independiente Medellín - crédito @SantaFe/X

Convocados de Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Independiente Santa Fe

Éder Chaux

Salvador Ichazo

Hayen Palacios

Alfonso Simarra

Esneyder Mena

Frank Fabra

Kevin Mantilla

Luis Escorcia

Joaquín Varela

Didier Moreno

Baldomero Perlaza

Diego Moreno

Agustín Martegani

Daniel Cataño

John Montaño

Nivaldo Erazo

Halam Loboa

Yony González

Kéiner Klinger

Carlos Lucumí

Los convocados del Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Independiente Santa Fe - crédito @DIM_Oficial/X

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Independiente Santa Fe es séptimo de la tabla de clasificación con 19 puntos tras 11 partidos jugados. Los dirigidos por Pablo Peirano ganaron cinco partidos, empataron cuatro y perdieron dos juegos, su diferencia de gol es de más seis, con 18 anotaciones a favor y doce en contra.

Están clasificados de forma parcial a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II y de ganar este juego podrán ascender hasta la quinta casilla, que ocupa Millonarios con 21 puntos.

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Deportivo Independiente Medellín marcha sexto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II con 20 puntos tras 11 partidos jugados. Ganó seis compromisos, empató dos y perdió tres, y acumuló una diferencia de gol de más cuatro, tras 19 anotaciones a favor y 15 en contra.

Los dirigidos por Luis Amaranto Perea están clasificados de forma parcial a la fase de cuadrangulares semifinales, que es la fase que sigue al “Todos Contra Todos”, en la cual se encuentra la competición en octubre del 2026.