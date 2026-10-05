Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II.
El balón rodará a partir de las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, de la capital de Antioquia, y tendrá a Fernando Bautista como juez central del compromiso. En Infobae Colombia puede seguir todas las incidencias de este juego.
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Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Baldomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño, Yony González y Carlos Lucumí. D.T.: Amaranto Perea.
¿Quiénes serán los árbitros del partido?
- Árbitro central: Fernando Bautista (Tolima).
- Asistente 1: Jhon Zambrano (Tolima).
- Asistente 2: Jeison Vásquez (Caldas).
- Cuarto árbitro: Ferney Ossa (Antioquia).
- VAR: Keiner Jiménez (Cesar).
- AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander).
Convocados de Independiente Santa Fe para enfrentar a Independiente Medellín
- Andrés Marmolejo
- Weimar Asprilla
- Emmanuel Olivera
- Iván Scarpeta
- Víctor Moreno
- Jean Caicedo
- Helibelton Palacios
- Christian Mafla
- Daniel Torres
- Alexis Zapata
- Jhojan Torres
- Jader Obrian
- Kilian Toscano
- Ewil Murillo
- Maximiliano Lovera
- Hugo Rodallega
- Nahuel Bustos
- Franco Fagúndez
- Cristian Portocarrero
- Jimmy Martínez
Convocados de Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Independiente Santa Fe
- Éder Chaux
- Salvador Ichazo
- Hayen Palacios
- Alfonso Simarra
- Esneyder Mena
- Frank Fabra
- Kevin Mantilla
- Luis Escorcia
- Joaquín Varela
- Didier Moreno
- Baldomero Perlaza
- Diego Moreno
- Agustín Martegani
- Daniel Cataño
- John Montaño
- Nivaldo Erazo
- Halam Loboa
- Yony González
- Kéiner Klinger
- Carlos Lucumí
/colombia/deportes/2026/10/05/dayron-perez-tecnico-de-barranquilla-fc-explico-por-que-el-equipo-vencio-a-millonarios-y-junior-siendo-ultimos-del-torneo-betplay/
Independiente Santa Fe es séptimo de la tabla de clasificación con 19 puntos tras 11 partidos jugados. Los dirigidos por Pablo Peirano ganaron cinco partidos, empataron cuatro y perdieron dos juegos, su diferencia de gol es de más seis, con 18 anotaciones a favor y doce en contra.
Están clasificados de forma parcial a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II y de ganar este juego podrán ascender hasta la quinta casilla, que ocupa Millonarios con 21 puntos.
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Deportivo Independiente Medellín marcha sexto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II con 20 puntos tras 11 partidos jugados. Ganó seis compromisos, empató dos y perdió tres, y acumuló una diferencia de gol de más cuatro, tras 19 anotaciones a favor y 15 en contra.
Los dirigidos por Luis Amaranto Perea están clasificados de forma parcial a la fase de cuadrangulares semifinales, que es la fase que sigue al “Todos Contra Todos”, en la cual se encuentra la competición en octubre del 2026.
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