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Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Atanasio Girardot, de la capital de Antioquia, será epicentro del duelo entre el “Poderoso” y el “Cardenal” a partir de las 7:00 p. m.

Deportivo Independiente Medellín enfrentará a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:00 p. m. - crédito EFE
Deportivo Independiente Medellín enfrentará a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:00 p. m. - crédito EFE
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Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II.

El balón rodará a partir de las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, de la capital de Antioquia, y tendrá a Fernando Bautista como juez central del compromiso. En Infobae Colombia puede seguir todas las incidencias de este juego.

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Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Baldomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño, Yony González y Carlos Lucumí. D.T.: Amaranto Perea.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

  • Árbitro central: Fernando Bautista (Tolima).
  • Asistente 1: Jhon Zambrano (Tolima).
  • Asistente 2: Jeison Vásquez (Caldas).
  • Cuarto árbitro: Ferney Ossa (Antioquia).
  • VAR: Keiner Jiménez (Cesar).
  • AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander).

Convocados de Independiente Santa Fe para enfrentar a Independiente Medellín

  • Andrés Marmolejo
  • Weimar Asprilla
  • Emmanuel Olivera
  • Iván Scarpeta
  • Víctor Moreno
  • Jean Caicedo
  • Helibelton Palacios
  • Christian Mafla
  • Daniel Torres
  • Alexis Zapata
  • Jhojan Torres
  • Jader Obrian
  • Kilian Toscano
  • Ewil Murillo
  • Maximiliano Lovera
  • Hugo Rodallega
  • Nahuel Bustos
  • Franco Fagúndez
  • Cristian Portocarrero
  • Jimmy Martínez
Convocados de Independiente Santa Fe para enfrentar al Independiente Medellín - crédito @SantaFe/X
Convocados de Independiente Santa Fe para enfrentar al Independiente Medellín - crédito @SantaFe/X

Convocados de Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Independiente Santa Fe

  • Éder Chaux
  • Salvador Ichazo
  • Hayen Palacios
  • Alfonso Simarra
  • Esneyder Mena
  • Frank Fabra
  • Kevin Mantilla
  • Luis Escorcia
  • Joaquín Varela
  • Didier Moreno
  • Baldomero Perlaza
  • Diego Moreno
  • Agustín Martegani
  • Daniel Cataño
  • John Montaño
  • Nivaldo Erazo
  • Halam Loboa
  • Yony González
  • Kéiner Klinger
  • Carlos Lucumí
Los convocados del Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Independiente Santa Fe - crédito @DIM_Oficial/X
Los convocados del Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Independiente Santa Fe - crédito @DIM_Oficial/X

/colombia/deportes/2026/10/05/dayron-perez-tecnico-de-barranquilla-fc-explico-por-que-el-equipo-vencio-a-millonarios-y-junior-siendo-ultimos-del-torneo-betplay/

Independiente Santa Fe es séptimo de la tabla de clasificación con 19 puntos tras 11 partidos jugados. Los dirigidos por Pablo Peirano ganaron cinco partidos, empataron cuatro y perdieron dos juegos, su diferencia de gol es de más seis, con 18 anotaciones a favor y doce en contra.

Están clasificados de forma parcial a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II y de ganar este juego podrán ascender hasta la quinta casilla, que ocupa Millonarios con 21 puntos.

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Deportivo Independiente Medellín marcha sexto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II con 20 puntos tras 11 partidos jugados. Ganó seis compromisos, empató dos y perdió tres, y acumuló una diferencia de gol de más cuatro, tras 19 anotaciones a favor y 15 en contra.

Los dirigidos por Luis Amaranto Perea están clasificados de forma parcial a la fase de cuadrangulares semifinales, que es la fase que sigue al “Todos Contra Todos”, en la cual se encuentra la competición en octubre del 2026.

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