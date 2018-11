¿Explicaciones? Ya no busco. Llevo mucho tiempo en el Ascenso, lo conozco. No busco explicaciones porque no hay. Lo de ayer fue simplemente inentendible, propio de la barbarie. Me quedé en el repaso, como intentando entender qué pasó: ¿Hubo un fallo arbitral que enojó a la gente? ¿Una provocación? No. Nada. Apenas un festejo de los jugadores de Atlanta. La alegría del otro, suficiente para desatar el caos total.