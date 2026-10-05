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Manelyk González cuenta en La Granja VIP 2 por qué terminó su amistad con Karime Pindter: “Le bajé el sugar a la que era mi comadre”

La influencer recordó un episodio de sus años en Acapulco Shore y narró una supuesta traición que, según su versión, terminó cambiando por completo una de sus amistades más cercanas

karime y mane
karime y mane (Fotos: Instagram)
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Una confesión de Manelyk González dentro de La Granja VIP volvió a poner bajo los reflectores una vieja historia de su etapa en Acapulco Shore. Durante un particular confesionario junto a Kunno y otros integrantes del reality, entre ellos Fernando Lozada, la influencer habló sobre una supuesta traición que, según su relato, habría provocado el distanciamiento con quien en ese momento era una de sus amigas más cercanas.

La historia comenzó cuando Manelyk soltó una frase que inmediatamente provocó gritos entre sus compañeros: “Le bajé el sugar a la que era mi comadre y mi mejor amiga”. Ante la sorpresa de los presentes, reconoció que se trataba de una historia de venganza y aclaró: “Sí, pero todo tiene un contexto”.

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Aunque Manelyk González no pronunció directamente el nombre de Karime Pindter, las referencias que hizo apuntan a ella. Ambas fueron muy cercanas durante su paso por Acapulco Shore y compartieron una amistad ampliamente conocida. Además, Manelyk situó el episodio en la segunda temporada del programa y habló de una antigua “comadre” con la que posteriormente terminó distanciada.

La historia que Manelyk llevó hasta Acapulco Shore

Los 50' promete dejar en llamas la pantalla con sus desafíos extremos
Los 50' promete dejar en llamas la pantalla con sus desafíos extremos (Manelyk Gonzalez)

Según la versión de Manelyk González, en aquella época ella mantenía una relación con un hombre al que consideraba prácticamente su novio, aunque nunca habían formalizado la relación. “No me había dicho: ‘¿Quieres ser mi novia?’, pero era como si fuéramos novios”, explicó.

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La influencer relató que ambos tenían una relación cercana y que, durante una ocasión en la que ella salió de la casa para recoger ropa, el hombre se quedó junto a su amiga. De acuerdo con su versión, entre ellos habría ocurrido un encuentro íntimo que posteriormente quedó registrado por las cámaras del reality.

“Se ve claramente en el video, temporada número dos de Acapulco Shore”, afirmó Manelyk. También aseguró que, cuando supuestamente iba a salir el material, su entonces amiga se comunicó con ella y le pidió verlo juntas. Manelyk contó que interpretó aquella petición con sospecha y posteriormente vio las imágenes.

Según su relato, la situación habría sido suficiente para romper la confianza que existía entre ambas. “Yo perdono, pero no olvido”, expresó, dejando claro que, desde su perspectiva, aquel episodio tuvo consecuencias en la relación que mantenían.

El supuesto “sugar” y la venganza

Karime Pindter contra Manelyk González
(Instagram/@karimepindter/@manelyk_oficial)

Después, Manelyk contó que su entonces amiga tenía un “sugar” al que ella misma había conocido y presentado. Fue en ese punto cuando, según su confesión, decidió devolverle la supuesta traición de una manera que consideró una revancha.

“Se lo había presentado yo”, recordó Manelyk. Después explicó el razonamiento que habría tenido en ese momento: “Pues te metiste con lo que más quería yo, pues me voy a meter con lo que tú más quieres”.

La influencer no dudó en describir lo que ocurrió desde su perspectiva: “Con la mano en la cintura, porque el sugar siempre quiso conmigo, pues se lo bajé”. La declaración provocó reacciones inmediatas entre los integrantes de La Granja VIP, quienes siguieron sorprendidos la historia.

Manelyk también relató un episodio ocurrido posteriormente en un hotel. Según su versión, ella y su entonces amiga coincidieron durante las grabaciones y necesitaban hospedarse. Manelyk aseguró que consiguió una habitación gracias a ese hombre y que, al llegar a la recepción, el nombre de la reservación terminó evidenciando quién había pagado el hospedaje.

La identidad que quedó implícita en la confesión

Manelyk vs Karime
Fotos: Fb/Manelyk Gonzalez, Ig/@karimepindter

Durante el relato, Fernando Lozada, quien también formó parte de Acapulco Shore, reaccionó como alguien familiarizado con la historia. “Yo me sé esa historia”, comentó, mientras otros participantes expresaban su sorpresa por lo que Manelyk estaba contando.

La influencer terminó su confesión con una reflexión sobre las amistades y la intuición: “No confíes en las personas que siempre tienes el feeling de que te tienen envidia”. Después remató con otra frase: “Ojo de loca no se equivoca”.

Aunque Manelyk González no dijo expresamente que la mujer de su historia fuera Karime Pindter, las referencias a su antigua amistad, el vínculo de ambas con Acapulco Shore y el episodio situado en la segunda temporada hacen que el público pueda identificarla como la persona a la que se refería. Aun así, esa identificación debe entenderse como una inferencia a partir del contexto, no como una declaración directa de Manelyk.

Por ello, la historia debe manejarse como la versión personal de Manelyk González sobre lo ocurrido años atrás.

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