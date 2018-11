Vale recordar que Scaloni no pudo citar a futbolistas de Boca y de River por hallarse afectados a la final de la Libertadores, ni contar con Lionel Messi, quien aún no informó cuándo estará disponible para reincorporarse a la Selección (además, recién ayer volvió a jugar tras su lesión). El Gringo, por su parte, no viene teniendo en cuenta a históricos de buen presente como Ángel Di María o Sergio Agüero.