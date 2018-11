El segundo anillo ya tendrá policías de la Ciudad y estará a 400 metros del estadio Alberto J. Armando. Ese filtro será el más riguroso: todo aquel que no tenga documento de identidad no podrá pasar, estarán 200 hombres del programa Tribuna Segura que dirige Guillermo Madero chequeando que no puedan ingresar ninguno de los 248 barras que tienen derecho de admisión (entre ellos, claro, Rafael Di Zeo y Mauro Martín) y será el lugar donde objetos no habilitados, como paraguas, deberán quedar de lado. Sí, porque aunque se anuncia una lluvia imperial, sólo se podrá acceder con capa o piloto a plateas y tribunas.