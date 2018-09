Uno de los integrantes de su cuerpo técnico será Marcelo Gómez, el ex volante de Vélez que se encontraba dirigiendo en la reserva de la institución de Villa Luro. Como todavía no selló su vínculo formal, el ex jugador optó por la cautela cuando le brindó una entrevista a Viva el Fútbol: "Está latente la posibilidad de ser ayudante de Maradona en Dorados de Sinaloa, pero todavía no hay nada cerrado", dijo el Negro sin omitir detalles sobre la idea de acompañar a Pelusa: "Hoy hablé con Diego, ayer también… apenas empezaron las conversaciones nos pusimos en sintonía".