"Después me dijeron "el hermano menor no sabés cómo juega, la está rompiendo en Bahía". Me lo quería poner en mi cabeza y no correspondía. Algo pasó que no me di cuenta. Lo que se potenció, lo que desarrolló. Estaba muy contenido a nivel familia, esa fue la base. Es una persona que se enfocó y supo atravesar las etapas. Nunca vamos a tener la proporción de lo que consiguió a nivel nacional", explica.