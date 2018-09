El clima festivo se dio después de las palabras que dio Víctor Blanco en la entrevista que le cedió a la Oral Deportiva."Centurión no se va de Racing, y menos ahora", dijo el presidente de la institución y argumentó: "Sabemos las cualidades deportivas que tiene, por eso hoy no estamos pensando en vender a ningún jugador. Se cerró el mercado de pases y no tenemos la cabeza en eso. Además, no llegó ninguna oferta formal y no es momento de vender un jugador de la calidad de Centurión".