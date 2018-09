"Si no se puede ganar, no se puede ganar. Creábamos situaciones, teníamos juego, no se nos daba el gol. Y al partido con Racing llegamos con esas dudas que se generaban desde afuera porque ellos llegaban mejor y nosotros no ganábamos. Ganamos un partido decisivo y con esa energía vinimos a la cancha de San Lorenzo. Nos pusimos en ventaja y no la pudimos aguantar. Es merito de San Lorenzo también. No es que no queremos ganar", fue la explicación que ensayó el entrenador sobre la racha de empates en la que acarrean en la Superliga.