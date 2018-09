El director técnico Claudio Biaggio no podrá contar con Ariel Rojas debido a un acuerdo de palabra, por lo que no podrá decir presente ante su ex club. En su lugar ingresará el juvenil Franco Moyano. Las otras variantes estarán en la defensa: Marcos Senesi y Gabriel Rojas ocuparán los lugares de Gonzalo Rodríguez y Elías Pereyra.