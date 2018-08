Molesto por la situación, aquella noche agregó: "Mis palabras al árbitro paraguayo la semana pasada, por lo que me suspendieron por un insulto, sinvergüenza, la verdad que me preocupa. No habrá sido el insulto más grave del mundo, pero que haya persecuta para no entrar al vestuario me pareció raro. Cumplí y tenía la obligación de venir a la conferencia. Algunas cosas no podía presenciar, pero me obligaron a venir. Voy a cumplir pero sigo sin entender. Te ponen multa por cualquier cosa. ¿Sinvergüenza es un insulto grave? Por ahí soy un ignorante. Leí en el diario que alguien dijo al aire eso y no pasó nada, no me dejaron entrar al vestuario y sí me obligaron a ir a la conferencia".