"¿Vos sabías? Yo no sabía tampoco; entonces dormimos todos. Es la realidad. Así y todo es como que te sentirías incompleto si reclamás algo. A mí me gusta jugar, que se jueguen los partidos, prepararlos. Es algo hermoso el tener partidos de esta naturaleza. Yo no me hubiese sentido igual. Sabemos que es difícil el partido que tenemos por delante, pero no hay nada más lindo que el partido en sí", respondió el Chacho en conferencia de prensa.