Y sobre su relación con Guillermo Barros Schelotto, aclaró: "Cuando me toca jugar no pido explicaciones y cuando no, tampoco lo hago. Uno sabe cómo son las reglas del juego. Yo estoy bien físicamente, estoy preparado, hice toda la pretemporada y no falté a un entrenamiento. No se puede hablar de mal rendimiento porque no jugué tanto como para decir que no estoy bien". Carlitos, entre líneas, reclamó más minutos en cancha.